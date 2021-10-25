Дмитрий Киселев назвал непривитых россиян социопатами

Тех, кто отказывается прививаться, телеведущий Дмитрий Киселев назвал социопатами. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Телеведущий Дмитрий Киселев назвал непривитых от коронавируса россиян социопатами. Такое заявление он сделал в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

«Если государство, никого не заставляя, все же предлагает каждому гражданину сделать элементарное, чтобы проверенным способом защитить себя, то гражданский долг – откликнуться. В нашем случае откликнуться означает привиться. Отказ от прививки иначе как социопатическим поведением назвать нельзя. Ведь это против общества и против социального государства», - сказал Киселев.

Телеведущий считает, что именно антиваксеры ответственны за локдауны и прочие ограничения во время пандемии.

«Непривитые не готовы брать на себя хоть какую-то ответственность, но по факту локдаун и неизбежное сокращение возможностей государства оставаться социальным – ответственность непривитых. Быть сегодня непривитым – значит, противопоставлять себя обществу. В условиях эпидемии, как минимум, просто неприлично», - сказал он.

Досталось и звездам, которые выступают против вакцинирования или просто отказываются прививаться. О них Киселев высказался довольно резко.

«Мария Шукшина делает на протесте против прививок себе общественное имя, хотя в предмете глупа, как пробка. Собирает вокруг себя таких же. Туда же – противница прививки балерина Анастасия Волочкова, которая невежественно считает, что вакцина от коронавируса провоцирует в организме онкологию и СПИД. Ничего не понимает и даже не пытается разобраться актер Никита Джигурда, назвавший вакцинацию "лохотроном"», - сказал Киселев.

Телеведущий напомнил и о болезни Александра Серова, который, как писала kp.ru, был госпитализирован с коронавирусом в тяжелом состоянии. По утверждению Киселева, Серов наотрез отказывался прививаться.

Ранее сообщалось, что около 80% граждан, которые якобы вакцинировались от коронавирусной инфекцией «Спутником V» и заразились, имеют фальшивые сертификаты. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.