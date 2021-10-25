В Минздраве заявили, что дети стали болеть коронавирусом намного чаще и тяжелее из-за дельта-штамма

В Минздраве объяснили, почему дети стали болеть ковидом чаще и тяжелее. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России наблюдается всплеск коронавируса среди детей и подростков. Они стали в разы чаще попадать в больницу с ковидом. Что происходит, объяснил в интервью «Интерфаксу» главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава профессор Владимир Чуланов.

"Сейчас мы видим доминирование варианта "дельта" SARS-CoV-2, а он обладает более высокой контагиозностью и также более высокой патогенностью. Если в прошлом году мы видели, что дети переносили заболевание в основном в легкой форме, а часто и бессимптомно, то сейчас ситуация поменялась на 180 градусов: дети не просто заболевают, а переносят тяжело, и госпитализации детей и подростков сейчас происходят в разы чаще", - заявил Чуланов.

В то же время Чуланов предупредил, что для названных ранее групп риска, например, людей старше 60 лет, опасность ковида не уменьшилась и все рекомендации Минздрава о том, как обезопасить себя в условиях пандемии, остаются актуальными.

Напомним, как сообщал сайт KP.ru, министерство просвещения России пока не рассматривает введение дистанционного обучения в школах после завершения длинных выходных. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.