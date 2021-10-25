Минпросвещения не планирует переводить школы на дистанционное обучение после 7 ноября 2021 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Министерство просвещения России пока не рассматривает введение дистанционного обучения в школах после завершения длинных выходных, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

«Министерство просвещения не планирует переводить школы на дистанционное обучение», – сказал он журналистам.

Как отметил Кравцов, период нерабочих дней во многих школах совпадает с осенними каникулами, и ведомство рекомендовало регионам рассмотреть их организацию именно в это время.

Напомним, на прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021. Как отметил глава государства, в стране складывается сложная ситуация с распространением коронавирусной инфекции, темпы заболевания растут.

Как писал сайт kp.ru, ранее Кравцов сообщил, что Минпросвещения не планирует массово закрывать школы из-за коронавируса.