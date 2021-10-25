Бесценный опыт и новые знания: названы финалисты международного детского конкурса по искусственному интеллекту AIIJC

26 тысяч участников, 101 страна, 1800 решений задач. Все это AIIJC — Международный конкурс для детей по искусственному интеллекту. Участвовать в нем могли школьники любого возраста от первоклашек до выпускников.

— Мы видим огромный интерес к технологиям искусственного интеллекта среди детей и подростков со всего мира, — говорит управляющий директор-начальник Управления развития перспективных технологий AI Сбербанка Андрей Черток. — Многие из участников впервые смогли поработать над применением искусственного интеллекта для решения реальных бизнес-задач.

Треки, по которым работали дети, курировали крупные компании и подразделения Сбера.

Задания у ребят были непростые. Например, с помощью технологий искусственного интеллекта участники конкурса должны были решить задачи по распознаванию лиц. Или же установить причинно-следственные связи в предложении. В большинстве случаев для этого хватало школьных знаний. Ну а если нет — получить недостающую информацию можно было с помощью обучающих материалов. Свою базу знаний — гайды, видеоуроки, лекции — ребятам предоставили Сбер, Академия ИИ для школьников и компании Альянса в сфере искусственного интеллекта — он объединяет ведущие технологические компании.

— Искусственный интеллект — технология, которая определяет будущее, — подчеркивает руководитель направления «Школьное образование» Альянса Инна Маркелова. — Важно, чтобы дети учились работать с ним и применять для решения различных задач уже в школьные годы. Конкурс AIIJC предлагает ученикам погрузиться в создание реальных проектов, получить бесценный опыт и новые знания. Но еще важнее то, что мировой масштаб мероприятия позволяет проверить свои силы на самом высоком уровне конкуренции и прокачать soft skills международного общения и командного взаимодействия. Это пригодится для успешного развития карьеры в будущем.

В итоге в финал вышли 45 команд из Азербайджана, Беларуси, Вьетнама, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, России, Таиланда и других стран. Теперь им предстоит решить финальную, самую сложную задачу выбранного трека и подготовить презентацию своего решения вместе с экспертами в сфере ИИ.

Итоги конкурса подведут 12 ноября в Москве в рамках международной конференции AI Journey 2021, которая проходит в рамках Года науки и технологий в России. Девять команд победителей конкурса получат по миллиону рублей. А для трека «креативные индустрии», где были самые сложные задачи, приз увеличен до 4 миллионов.