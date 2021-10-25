Актер Алек Болдуин встретился с родственниками убитого им оператора

Голливудский актер Алек Болдуин Фото: REUTERS

Американский актер и продюсер Алек Болдуин встретился с родственниками убитого им оператора Галины Хатчинс. Инцидент произошел 21 октября во время съемок фильма "Ржавчина", где актер выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. По трагической ситуации, оружие выстрелило всерьёз, а Галина Хатчинс была смертельно ранена, врачи не смогли ее спасти.

По данным Daily Mail, Болдуин навестил семью погибшего оператора в Санта-Фе. Журналисты сделали несколько снимков встречи. На них актер обнимает родных Галины Хатчинс, среди которых находится и ее муж.

По данным издания, трагедия сильно подкосила артиста. Болдуин временно отказался от продолжения работы над картиной и взял время, чтобы "переориентироваться на себя" после случившегося.

Как ранее писал сайт kp.ru, Оксана Стефанишина, подруга оператора Галины Хатчинс, которую случайно застрелил актер Алек Болдуин, рассказала, что погибшая переехала в США к возлюбленному.