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Здоровье25 октября 2021 15:50

Попова призвала отказаться от поездок за границу в нерабочие дни

Эти дни следует провести дома или на свежем воздухе, считает глава Роспотребнадзора
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Анна Попова

Анна Попова

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян отказаться от поездок в нерабочие дни и провести их дома или на свежем воздуха.

Главый санитарный врач страны назвала решение ввести нерабочие дни совершенно разумнымю

- Должен и бизнес подготовиться. Не увеличилась миграция людей. Призываем людей никуда не ехать, нужно быть дома, на свежем воздухе, ограничить число контактов, — сказала она в эфире Первого канала в интервью журналисту Владимиру Познеру.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни в стране с 30 октября по 7 ноября в связи с пандемией коронавируса. Он уточнил, что при необходимости их можно будет продлить. Соответствующее предложение сделала вице-премьер Татьяна Голикова. Она объяснила это необходимостью позаботиться о жизни и здоровье россиян в условиях ухудшающейся эпидемической обстановки.