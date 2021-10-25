Риск летального исхода от дельта-штамма коронавируса вырос на 132%

Дельта-штамм вызывает более тяжелые формы заболевания Фото: Иван МАКЕЕВ

Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ, заместитель директора по научной работе и инновационному развитию ФГБУ "НМИЦ ФПИ" Владимир Чуланов заявил о возросшей опасности летального исхода у пациентов с дельта-штаммом коронавируса. По его словам, такая вероятность выросла на 132%.

Как отметил Чуланов, дельта-штамм коронавируса более опасен, так как обладает особенными свойствами: он распространяется быстрее других разновидностей COVID-19 и является более патогенным.

"Он вызывает более тяжелые формы заболевания, и [вероятность случаев] с госпитализацией, например, возрастает на 108%, как показало одно из исследований. А риск летального исхода возрастает на 132%", - рассказал Чуланов в эфире телеканала "Россия-24".

Эксперт подчеркнул, что чем больше человек будут вакцинированы от коронавируса, тем ниже будет разнообразие циркулирующих штаммов. А значит, риски появления вируса с еще более неблагоприятными свойствами, снижаются.

Как ранее писал сайт kp.ru, в России наблюдается всплеск коронавируса среди детей и подростков. Они стали в разы чаще попадать в больницу с ковидом. Также опасность коронавируса не уменьшилась для людей старше 60 лет и все рекомендации Минздрава о том, как обезопасить себя в условиях пандемии, остаются актуальными.