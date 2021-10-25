Минздрав готовит лекарство от коронавируса Мир-19 к регистрации

МИР-19 предназначен для профилактики или лечения коронавирусной инфекции через ингаляционное или интраназальное введение Фото: Иван МАКЕЕВ

Препарат для лечения коронавируса МИР-19 готовится Минздравом к прохождению регистрации. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

МИР-19 - это разработанный в России препарат, который предназначен для профилактики или лечения коронавирусной инфекции через ингаляционное или интраназальное введение. Он сокращает репликацию вируса, не позволяя ему перетечь в самые тяжелые формы, но при этом не влияет на человеческий геном и иммунитет.

Как отметила в эфире Первого канала Анна Попова, выхода МИР-19 давно ждут не только в России, но и в мире.

"Мы все ждем это лекарство. Коллеги из Минздрава, очевидно, готовят его к регистрации. Все человечество ждет препарат, который может лечить коронавирус. И мы надеемся, что он будет [лечить]", - сказала глава Роспотребнадзора.

Как ранее писал сайт kp.ru, главный внештатный инфекционист Минздрава РФ, заместитель директора по научной работе и инновационному развитию ФГБУ "НМИЦ ФПИ" Владимир Чуланов заявил о возросшей опасности летального исхода у пациентов с дельта-штаммом коронавируса. По его словам, такая вероятность выросла на 132%.