Попова сообщила, что почти 100% случаев заражения коронавирусом в мире приходится на дельта-штамм

Анна Попова Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что почти все случаи заражения коронавирусной инфекцией приходятся на штамм «дельта».

- Дельта - это почти 100% всех вирусов в мире. Такой штамм стал доминантным. Что дальше? Видим изменения. И когда видим изменения, то центр «Вектор» начинает изучать его. Что с коронавирусом произошло - в конце 20 года объявили о штаммах серьезных. Даже сегодняшние особенности штамма «дельта» и скорость изменчивости в шесть раз меньше, чем у гриппа, — сказала Попова в эфире Первого канала в интервью журналисту Владимиру Познеру.

Она добавила, что пока ничего особенно тревожного в мутациях коронавируса нет, однако медленными темпами вакцинации человечество дают инфекции шанс.

Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава РФ, заместитель директора по научной работе и инновационному развитию ФГБУ "НМИЦ ФПИ" Владимир Чуланов заявил о возросшей опасности летального исхода у пациентов с дельта-штаммом коронавируса. По его словам, такая вероятность выросла на 132%. Как отметил Чуланов, дельта-штамм коронавируса более опасен, так как обладает особенными свойствами: он распространяется быстрее других разновидностей COVID-19 и является более патогенным.