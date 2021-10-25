Попова высказалась о штрафах за нарушение ограничений по коронавирусу Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти ставят задачу сделать наказание за нарушение коронавирусных ограничений таким, чтобы россияне понимали, что лучше соблюдать требования, чем платить штрафы, заявила глава Роспотрбенадзора Анна Попова.

«У нас не заложена превентивность штрафа. Штраф должен быть таким, чтобы его не хотелось платить. Должно быть так, чтобы наказание было таким, которое осложнит жизнь. Штраф должен защищать потребителя не тем, что его наложат, а тем, чтобы его не хотелось платить», – сказал она в интервью программе «Познер» на «Первом канале».

Как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021. Как отметил глава государства, в стране складывается сложная ситуация с распространением коронавирусной инфекции, темпы заболевания растут.