МИД РФ обеспокоен героизацией нацизма на Украине, в Европе и США

Попытки героизации и реабилитации нацизма предпринимаются в 41 стране Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность из-за ситуации с героизацией нацизма в мире. Соответствующее заявление ведомство делает в докладе, опубликованном на официальном сайте.

По мнению дипломатов, в последнее время Россия все чаще становится свидетелем попыток ряда западных и восточноевропейских государств переписать историю. Отмечается, что попытки героизации и реабилитации нацизма предпринимаются в 41 стране.

"Самую серьезную озабоченность вызывает усиливающееся в отдельных странах - членах Европейского союза, США, Канаде и на Украине циничное обеление военных преступников и их пособников - тех, кто создавал и воплощал на практике теорию расового превосходства", - сообщает МИД РФ.

Дипломаты подчеркивают, что бездействие в отношении проявлений расизма и нетерпимости власти многих стран оправдывают свободной слова и выражение мнения. В МИД уверены, что это вызов для международной безопасности и демократических ценностей.

Как ранее писал сайт kp.ru, Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова раскритиковала издание DW за статью об украинском лидере Владимире Зеленском и рассказала, что принадлежность к какой-либо национальности не дает человеку "иммунитет от национализма".