Захарова объяснила, как Зеленский мог превратиться в украинского националиста

Мария Захарова объяснила национализм "скромного парня" Владимира Зеленского Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова раскритиковала издание DW за статью об украинском лидере Владимире Зеленском.

Ранее Зеленский призвал жителей Донбасса, которые считают себя русскими, покинуть регион. После этого в адрес президента Украины посыпались обвинения в национализме.

Журналист DW, комментируя подобные обвинения, указал, что "скромный еврейский парень" Зеленский не может быть националистом.

Официальный представитель МИД РФ указала, что "скромный парень" не смог бы стать известным актером, успешным бизнесменом и президентом.

- Только в принципе необразованный человек может написать, что «скромность» в юности является залогом отсутствия радикальных взглядов в будущем. История знает тысячи примеров, когда именно "скромные парни" становились самыми отъявленными упырями, — написала Захарова у себя в Telegram.

Также она указала, что принадлежность к какой-либо национальности не дает человеку "иммунитет от национализма", обвинив издание в пропаганде в пользу Зеленского.

Захарова призвала ознакомиться со словами российского продюсера Макса Фадеева, который прокомментировал слова Зеленского о считающих себя русскими жителях Донбасса.

Напомним, Макс Фадеев сообщил, что всю его семью еврейского происхождения по линии отца убили нацисты. Также он привел цитату идеолога Третьего Рейха Йозефа Геббельса: "Еврею нечего сказать о немецких вопросах. Он — иностранец, который пользуется правами гостя". Продюсер предложил заменить слово "еврей" на "русский". По его мнению, после этого получится интервью Владимира Зеленского.