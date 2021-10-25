25 октября в нашей стране отмечается День работника кабельной промышленности

В основании практически всех систем энергетического и коммуникационного жизнеобеспечения лежит кабельная продукция. Сложно представить современный мир без проводов - они несут свет, тепло и энергию в дома и на производства, обеспечивают надёжные коммуникации во всех населённых пунктах и между ними. От качества и стабильности работы кабельной отрасли во многом зависит экономика страны и ее перспективы, тем более что в России растёт жилищное строительство, а значит, и увеличивается потребность в кабельной продукции.

«Несмотря на сложности, экономика страны вернулась к финансовым показателям 2019 года. Рынок растёт, вместе с рынком растём и мы. По итогам 2021 года предполагается увеличение оборота в нашей компании на уровне 30%. Электрика ведь относится практически ко всему, и рост или падение ВВП всегда сказывается на ней: если, к примеру, ВВП вырос на 3%, то электротехническая отрасль вырастет на 6%, и наоборот, если ВВП падает на 4%, то и электрика упадет уже на 8%. За 2020-2021 гг мы смогли перестроить управление компанией с учётом всех новшеств, и в очередную волну эпидемии мы вступаем с накопленным опытом и налаженными схемами работы», - рассказывает Вадим Морозов, основатель и директор компании TDM ЕLECTRIC – одного из лидеров российского электротехнического рынка.