Багеты во Франции подорожали из-за неурожая пшеницы в России

Во Франции подорожали багеты из-за неурожая пшеницы в России и Украине. Фото: REUTERS

В среднем на 10 центов подорожали багеты во Франции. Очень важный для французов продукт подорожал из-за неурожая пшеницы в России и на Украине, пишет The Local. Кроме того, на стоимость багета повлияли мировые цены на газ.

Теперь один багет в среднем стоит 89 центов, рассказал изданию президент Национальной конфедерации булочников и кондитеров Франции Доминик Анракт. За последние 20 лет такой высокой цены на багет не было, а теперь на булочных появляются таблички, которые информируют покупателей о подорожании багетов.

Французы съедают по одному багету каждые 320 секунд – 10 миллиардов в год.

Ранее в Минсельхозпроде России прокомментировали сообщения о повышении цен на гречку, овсянку и хлопья на 10-20% уже в ноябре текущего года. Производимых в России круп хватает для того, чтобы удовлетворить спрос, заявили в ведомстве.