Как должен выглядеть сертификат о вакцинации от коронавируса: Минздрав показал форму

Приказ был опубликован Министерством здравоохранения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минздрав России утвердил форму сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции и о перенесенном COVID-19. Документы, оформленные до вступления в силу нового приказа ведомства, будут автоматически переоформлены до 1 марта. Сделать это можно на портале Госуслуг.

Приказ Минздрава был опубликован в понедельник, 25 октября, на официальном интернет-портале правовой информации. Он вступает в силу с 8 ноября 2021 года.

В сертификате будут указываться данные привитого, в числе которых имя, фамилия, отчество, дата рождения, адрес места жительства, дата формирования документа, место вакцинации и вакцина, которая использовалась. Также в документе предусмотрено место для QR-кода, сведений о ревакцинации и информации о противопоказаниях к ней.

Сертификат можно получить на русском и на английском языке. Его можно хранить как в электронном виде, так и на бумажном носителе.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян ограничить контакты в дни, объявленные в России нерабочими и напомнила о необходимости ревакцинироваться раз в шесть месяцев.

Фото: Миздрав РФ