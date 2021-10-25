В Роспотребнадзоре напомнили о необходимости ревакцинироваться раз в шесть месяцев

Вакцинироваться раз в шесть месяцев необходимо, напомнила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян ограничить контакты в дни, объявленные в России нерабочими и напомнила о необходимости ревакцинироваться раз в шесть месяцев. Об этом она сказала в эфире Первого канала 25 октября.

Попова ответила также на вопрос о том, какой уровень антител в крови человека может считаться достаточным для защиты от коронавирусной инфекции.

«Ответа так и нет, какой уровень антител, по-разному измеренный, является защитным и какой уровень антител является диагностическим», — заявила Анна Попова.

Ранее kp.ru рассказывала, что восемь из десяти вакцинированных людей, заболевших ковидом, на самом деле не прививались, а купили поддельные сертификаты о вакцинации «Спутником V». Таких людей легко вычисляют медики по анализам крови, когда те попадают в больницы.

А вот какие 12 шагов по борьбе с распространением коронавирусной инфекции предложил президент России Владимир Путин. Среди предложенных мероприятий – привлечение антиковидным мероприятиям военных и МЧС, централизованная закупка дорогих лекарств, контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции.