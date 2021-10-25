"Ветераны России" обратятся в Генпрокуратуру и СК из-за слов Моргенштерна о бессмысленности Дня Победы

Рэпер Алишер Моргенштерн Фото: Михаил ФРОЛОВ

Общественное движение "Ветераны России" обратится в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить высказывания рэпера Алишера Моргенштерна о Дне Победы. Об этом заявил председатель общественников Ильдар Резяпов.

Ранее Моргенштерн дал интервью телеведущей Ксении Собчак. Там он выразил сомнение в том, что нужно ежегодно тратить деньги на празднование Дня Победы. По мнению рэпера, победа в войне это "круто", но пора "двигаться дальше".

"Наверное, гордиться (кроме победы в Великой Отечественной войне, - прим.ред.) просто нечем", - заявил Моргенштерн.

Как отметил в разговоре с изданием "Подъем" глава "Ветеранов России" Ильдар Резяпов, высказывание рэпера не останется без внимания. Общественники попросят проверить, не являются ли его слова оскорблением исторической памяти и наследия.

"Он же делает это всё намеренно. Как говорят казаки, его нужно пороть, потому что привлечь его к ответственности будет очень сложно: он скажет, что это его субъективное мнение", - заявил Резяпов.

Напомним, что в апреле 2021 года в статью 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма» были внесены поправки, предусматривающие наказание за публичное оскорбление памяти защитников Отечества и унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны.