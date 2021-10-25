Рэпер Моргенштерн - Ксении Собчак: «Вообще не понимаю праздника Победы 9 мая»

Моргенштерн рассказал о наболевшем

Алишер Моргенштерн (Валеев) еще несколько лет назад потрясал общественность эпатажными выходками и скандальными заявлениями: то клип в храме, то требование запретить бои ММА, то тридцатисекундная отрыжка в треке, то разборки на церемонии вручения премии «МУЗ ТВ». Каждый раз он извлекал монетизированную выгоду. Но только теперь понял, что погоня за хайпом ни к чему его ни привела. И в рамках бартерной договоренности дал развернутое интервью Ксении Собчак (она проводила его свадьбу), в котором и рассказал о наболевшем.

ПРО ПЕРЕЗАГРУЗКУ

«Для себя пожить хочу. Давно этого не было. Как это? Когда тебе ***** на каждый граммчик жира, за то, что о тебе пишут в интернетике. За то, как воспринимают люди. Раньше это была часть образа [что мне безразлично]. Когда кричишь, что тебе *****, тебе не *****. Тот Моргенштерн был маленьким мальчиком: кричал, что ему *****, а сам читал все новости про себя, плохие комментарии и желал доказать всем, кто в него не верил. Из всех комментариев я цеплялся за самые *******. Это было моим топливом. Уже доказал всем, что крутой. И себе в первую очередь. Теперь другие приоритеты — помасштабнее. Я наигрался в шоу-бизнес, в музыку, занял лидирующую позицию. Удерживать мне неинтересно. Хочу идти дальше. Делать добро, нести в мир позитив»

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ПРО БЛОГЕРА ДАВУ

«Я могу рассказать про Даву (блогер Давид Манукян, бывший парень Ольги Бузовой). Горжусь своей коллекцией (на ершике для унитаза наклейка с изображением Давы). Для меня это человек, который дарит бурю эмоций. Очень люблю как персонажа. Что бы вспомнить? Одно из самых ярких — это когда он поехал возложить цветы жертвам расстрела школы в Казани и взял на это рекламу в инстаграме. И он делает это неосознанно. Это первый человек, который для карьеры использовал [игру в сексуальную] ориентацию. Сначала он с Бузовой, а потом с Киркоровым (на церемонии вручения музпремии Дава прибыл на лимузине с Филиппом в окружении мускулистых мужчин, будто на свадебном кортеже). Это *****!»

ПРО ПАТРИОТИЗМ И 9 МАЯ

«На 9 мая было много клипов от наших звезд, поющих каверы песен военных лет («Журавли» и др.). Может, им в голову ударил патриотизм, не знаю. Я вообще не понимаю праздника Победы, которая состоялась 76 лет назад. Да? И до сих пор из года в год тратятся на это миллионы, это празднуют. Всем пытаются...скрепы, может, какие-то? Я не понимаю. Наверно, гордиться просто нечем. Может, поэтому. Но вспоминать на протяжении уже почти века, что когда-то тогда вы победили...ну блин...не знаю. Я этого не понимаю, честно говоря»

Алишер Моргенштерн еще несколько лет назад потрясал общественность эпатажными выходками и скандальными заявлениями

ПРО ВЕЛИКУЮ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ВОЙНУ

«Что такое Победа для меня? Ну молодцы. Круто. Двигайтесь дальше. Делайте еще побед. В информационных технологиях, в космических технологиях. Празднуйте их. Но нет, празднуем то, что произошло семьдесят с лишним лет назад. Снялся ли бы я в патриотическом клипе к 9 мая? Не, нет. Это максимальное предательство себя».

ПРО ДЕНЬГИ

«Деньги дали мне больше свободы, а вот популярность — несвободы. Они идут вместе. К сожалению, так. Если выбирать, то стал бы ******* богатым, но неизвестным. Сколько бы мне хватило? 1 миллиард долларов»

ПРО ОДЕРЖИМОСТЬ СЛАВОЙ

«Я был болен славой. И это принесло мне много несчастий. Но и счастья тоже. Мимолетного. Я больше не хочу болеть. Хочу поймать баланс и понять, что к чему *****. Понять, чего я хочу. Пока не понимаю. Хочу семью и спокойной жизни»

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