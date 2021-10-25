Посол России в Вашингтоне призвал не допустить гонку вооружений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что России и Штатам предстоит непростой разговор по ракетам средней и меньшей дальности (РСМД).

По его мнению, странам необходимо не допустить гонку подобных вооружений, важно обсуждать и гиперзвуковые неядерные средства, стратегические беспилотники.

- Непростой разговор предстоит по РСМД. Нас не удовлетворяет нынешнее положение дел в этой области, мы хотим понять, что нам нужно сделать вместе для того, чтобы не допустить гонку таких вооружений и предотвратить их размещение в любой части земного шара, - сказал Антонов во время выступления на ежегодном заседании Международного консультационного совета Центра изучения проблем нераспространения при Мидлберрийском Институте. Об этом сообщается на странице дипмиссии в Facebook.

Незадолго до этого российский дипломат напоминал о предложение президента России Владимира Путина, который призвал страны НАТО объявить, вслед за Москвой, мораторий на размещение наземных РСМД, подкрепленный взаимными верификационными мерами. По словам Антонова, это конструктивная инициатива по деэскалации ситуации.