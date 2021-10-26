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В мире26 октября 2021 1:54

Читатели американского сайта Breitbart поддержали критику Путина о смене пола у детей

Они считают, что российский лидер высказался "по-взрослому"
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Читатели американского сайта Breitbart поддержали критику Путина о смене пола у детей

Читатели американского сайта Breitbart поддержали критику Путина о смене пола у детей

Фото: REUTERS

Читатели американского сайта Breitbart поддержали высказывание президента России Владимира Путин, который выступил с критикой идеи смены пола у детей. Российский лидер оценил это как преступление против человечности.

- Вот почему Запад ненавидит Россию и Китай - они не принимают извращенцев, - высказался один из американцев.

- Наконец хоть кто-то высказался по-взрослому, - написал другой читатель сайта Breitbart.

Накануне читатели британского издания Daily Mail также выступили с поддержкой российского лидера, который назвал смену пола у детей преступлением против человечности.

Ранее сообщалось, что во время выступления Путина о трансгендерах на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай", президент назвал чудовищной ситуацию, когда детям внушают, что мальчик легко может стать девочкой и наоборот. Российский лидер считает, что им навязывают якобы имеющийся выбор и заставляют принимать решение, способное сломать жизнь.