Депутат Рады предупредил украинцев о надвигающейся катастрофе: Холод, голод, болезни, смерть

Депутат Рады предупредил украинцев о надвигающейся катастрофе Фото: REUTERS

На Украине депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива предупредил граждан страны о необходимости готовиться к худшему.

По его словам, украинцев в будущем ждут голод и холод. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

- Остановила работу Славянская ТЭС из-за отсутствия топлива. Оба блока станции полностью выключены. И это только начало той надвигающейся катастрофы, с которой столкнулась Украина. Холод, голод, болезни, смерть… - написал украинский депутат.