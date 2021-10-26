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В мире26 октября 2021 3:37

Депутат Рады предупредил украинцев о надвигающейся катастрофе: Холод, голод, болезни, смерть

По его словам, гражданам нужно готовиться к худшему
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Депутат Рады предупредил украинцев о надвигающейся катастрофе

Депутат Рады предупредил украинцев о надвигающейся катастрофе

Фото: REUTERS

На Украине депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива предупредил граждан страны о необходимости готовиться к худшему.

По его словам, украинцев в будущем ждут голод и холод. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

- Остановила работу Славянская ТЭС из-за отсутствия топлива. Оба блока станции полностью выключены. И это только начало той надвигающейся катастрофы, с которой столкнулась Украина. Холод, голод, болезни, смерть… - написал украинский депутат.