На Украине остановили Славянскую ТЭС из-за нехватки угля

На Украине остановили ТЭС из-за нехватки угля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Работа Славянской теплоэлектростанции (ТЭС) в Донецкой области Украины была остановлена из-за нехватки угля. Об этом сообщила госкомпания "Укрэнерго".

- По состоянию на 10:30 (по местному времени, совпадает с московским) субботы станция полностью остановлена и не вырабатывает электроэнергию. Оба блока не могут нести нагрузку из-за отсутствия топлива, в первую очередь угля, — гласит текст сообщения.

По информации Минэнерго страны, отставание от графика накопления угля на Славянской ТЭС составляет 200 тысяч тонн.

Ранее Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал возможной причастность олигархов к определенному саботажу энергобаланса незалежной. Данилов выразил сожаление, что на сегодняшний день есть "определенный саботаж исполнения решения именно в плане создания энергетического баланса" страны.

До этого бывший министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил о дефиците газа и угля в стране. По его словам, заявления украинской стороны о закупках топлива расходятся с реальностью, поскольку законтрактованные объемы отличаются от реальных объемов на складах теплоэлектростанций.