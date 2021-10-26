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В мире26 октября 2021 4:30

Цукерберг заявил о попытках оклеветать Facebook

По его мнению, они были скоординированы
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Цукерберг заявил о попытках оклеветать Facebook

Цукерберг заявил о попытках оклеветать Facebook

Фото: REUTERS

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил о скоординированных попытках оклеветать компанию. Об этом он написал на странице в соцсети.

По словам Цукерберга, "большие организации должны подвергаться проверкам".

- Добросовестная критика помогает нам стать лучше. Но, я считаю, что то, что мы сейчас наблюдаем - скоординированные усилия по выборочному использованию утекших документов с целью представить искаженную картину о нашей компании, - заявил основатель Facebook.

Цукерберг также добавил, что в некоторых ситуациях компании не должны самостоятельно принимать все решения о своей медийной политике, где-то было бы необходимо применять госрегулирование.

Накануне сообщалось о сбое в работе сервисов и приложений Facebook. В компании рассказали, что данный инцидент не привел к утечке конфиденциальной информации о пользователях соцсети. По крайней мере, специалисты не нашли свидетельств того, что в результате почти семичасового простоя была нарушена безопасность пользовательских данных. Причиной же самого крупного сбоя в работе Facebook за 17 лет стали неудачные изменения в конфигурации роутеров.