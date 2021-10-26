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Здоровье26 октября 2021 4:50

Биолог объяснила, почему в России не заработал коллективный иммунитет

Биолог Анча Баранова: коллективный иммунитет в России не заработал из-за изменчивости коронавируса
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Биолог объяснила, почему в России не заработал коллективный иммунитет

Биолог объяснила, почему в России не заработал коллективный иммунитет

Фото: Александр ГЛУЗ

Профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова объяснила, почему в России коллективный иммунитет не сработал коллективный иммунитет.

По словам ученого, это не произошло из-за низких темпов вакцинации населения и изменчивости вируса.

- Темпы вакцинации в России невелики. Также в стране началось распространение штамма "дельта", который снизил эффективность вакцины. Получается, те, кто переболел и прививался, должны ревакцинироваться ... Процесс растянулся во времени, коллективный иммунитет не успел сформироваться, и когда это произойдет, зависит и от нашего поведения, и от дальнейших мутаций коронавируса, - рассказала профессор Баранова РИА Новости.