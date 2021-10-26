В Роспотребнадзоре подтвердили эффективность российских тестов в выявлении штамма "дельта" AY.4.2

Российские тест-системы способны выявлять штамм "дельта" AY.4.2 Фото: REUTERS

Подавляющее большинство российских тест-систем на коронавирус способны выявлять подвид штамма "дельта" AY.4.2, рассказал РИА Новости глава научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

"Подавляющее большинство тест-систем на основе ПЦР или изотермической амплификации совершенно точно способны выявлять этот вариант вируса, как, собственно, и многие другие геноварианты", - подчеркнул Хафизов.

По его словам, отличительная особенность новой мутации касается гена S-белка, который крайне редко таргетируется разработчиками из-за изменчивости последовательности гена.

Как ранее писал сайт kp.ru, новый подвид коронавируса AY.4.2, случаи заражения которым зафиксировали в России, имеет высокие шансы стать доминирующим штаммом, вытеснив "дельту" и другие разновидности COVID-19. Об этом заявил в эфире Радио "Комсомольская правда" заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН Константин Северинов.

По его словам, мутации вирусов – это естественный процесс, при котором наиболее приспособленные к выживанию частицы вытесняют те, что менее приспособленные.

Так было с штаммом "дельта", который оказался более заразен, чем другие и поэтому быстро стал доминирующим в мире. Теперь же аналогичная ситуация может произойти с AY.4.2, считает Северинов.