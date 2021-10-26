Синоптики ожидают ветреную погоду в Москве 26 октября 2021

Скорость ветра в Москве может достигать 15 м/с Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жителей Москвы и Московской области во вторник, 26 октября, ожидает ветреная и облачная погода, сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, днем в Москве температура составит от +6 до +8 градусов, ночью – от +1 до +3 градусов. Скорость ветра прогнозируется на уровне 5-10 метров в секунду, а при порывах – до 15 метров в секунду.

В Подмосковье днем температура будет не выше +9 градусов, а ночью – не ниже +1 градуса, следует из прогноза метеорологов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд развеял миф об опасности высокого атмосферного давления

Как ранее писал сайт kp.ru, рекорд атмосферного давления 2014 года был побит в среду, 6 октября 2021 года в 12 часов в Москве. Барометры на станции ВДНХ показали 1025,2 гПа или 769,1 мм рт. ст. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд развеял миф, что такое явление опасно.