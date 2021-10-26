Умер Ро Дэ У, бывший президент Южной Кореи

Ро Дэ У. Фото: East

На 89-м году жизни умер бывший южнокорейский лидер Ро Дэ У. Об этом сообщило местное агентство Yonhap со ссылкой на помощников экс-президента.

Ро Дэ У скончался в Сеуле. Ранее его положили в больницу в связи с ухудшением состояния здоровья, однако медики не смогли ему помочь.

Ро Дэ У был президентом Южной Кореи с 1988 по 1993 годы. Его правление ознаменовалось проведением в Сеуле летних Олимпийских игр 1988 года.

В 1993 году Ро Дэ У обвинили в коррупции и арестовали, позднее ему предъявили обвинение в измене. В августе 1996 года он был осужден на 22 года тюрьмы. Позднее наказание смягчили до 17 лет. Был амнистирован в начале 1998 года президентом Ким Дэ Чжуном.

Ранее на 82-м году жизни скончался бывший президент Португалии Жорже Сампайю. Бывший глава государства скончался в больнице Лиссабона через две недели после того, как был госпитализирован из-за респираторного заболевания. Отмечается, что экс-президент также страдал от сердечно-сосудистых заболеваний.