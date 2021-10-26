Биолог Анча Баранова призвала ревакцинироваться от коронавируса

Темпы ревакцинации еще хуже, чем у вакцинации Фото: REUTERS

Россиянам необходимо активнее вакцинироваться и ревакцинироваться, чтобы выработать коллективный иммунитет от коронавируса, рассказала РИА Новости главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.

"Те, кто уже переболел и вакцинировался, должны ревакцинироваться, а темпы ревакцинации еще хуже, чем у вакцинации, - констатировала Баранова. - Процесс растянулся во времени, коллективный иммунитет не успел сформироваться, и когда это произойдет, зависит и от нашего поведения, и от дальнейших мутаций вируса".

Она также отметила, что штамм "дельта" снизил эффективности вакцины. Биолог не исключила, что он станет последним вариантом COVID-19. Это упростит борьбу с коронавирусом.

Как ранее писал сайт kp.ru, слишком частая ревакцинация может привести к обратному эффекту и вызвать иммунологический паралич. Об этом предупредил президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН академик Валерий Черешнев, уточнив, что ревакцинироваться рекомендуется минимум через полгода после последней прививки.