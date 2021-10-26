Потерявшийся в горах турист сутки сбрасывал звонки спасателей из-за незнакомого номера

Турист потерялся в горах, но в итоге нашел путь обратно самостоятельно Фото: REUTERS

Американец из штата Колорадо в понедельник, 18 октября, отправился в поход на самую высокую гору в штате Элберт и заблудился, сообщает New York Post.

На протяжении почти суток ему несколько раз звонили спасатели, но он сбрасывал все звонки.

Поиски пропавшего туриста продолжались всю ночь. Лишь только утром появилась информация, что отдыхающий самостоятельно вышел к своей машине и нашел дорогу обратно.

Американец объяснил решение не брать трубку тем, что высвечивался незнакомый номер, а он на такие звонки никогда не отвечает.

Как ранее писал сайт kp.ru, полиция Антальи задержала российских туристов, обвинив их в неумышленном поджоге леса в районе Ликийской тропы. Под подозрение попали семь человек. Они утверждают, что непричастны к возникновению пожара, а хотели только потушить его.