В России выявлено 36 446 случаев заражения коронавирусом 26 октября 2021 года

В России выявлено 36 446 случаев заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России было выявлено 36 446 случаев заражения COVID-19. С начала пандемии медики зафиксировали 8 316 019 случаев.

- За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 36 446 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 907 (8,0%) без клинических проявлений, — говорится в сообщении оперштаба.

Лидером по показателю стала Москва, где заболели 6074 человека. На втором месте идет Московская область — 2930 случаев. Тройку замыкает Санкт-Петербург с 2735 случаями.

За сутки было зафиксировано 1 106 летальных исходов. Еще 26 973 человека выздоровели.

Ранее главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова заявила, что россиянам необходимо активнее вакцинироваться и ревакцинироваться, чтобы выработать коллективный иммунитет от коронавируса. Она также отметила, что штамм "дельта" снизил эффективность вакцины. Биолог не исключила, что он станет последним вариантом COVID-19. Это упростит борьбу с коронавирусом.