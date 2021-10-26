В России 1 106 человек умерли от коронавируса за сутки 26 октября 2021

Новый рекорд по смертности от коронавируса зафиксирован в России Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что в России за минувшие сутки зафиксировано 1 106 смертей от COVID-19. Это новый суточный рекорд. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 232 775 человек.

- За последние сутки подтверждено 1 106 смертей… За весь период по России умерло 232 775 человек, — говорится в сообщении оперативного штаба.

Так, в Москве за сутки умерли 86 человек. Вторым идет Санкт-Петербург — 72 смерти. Краснодарский край идет третьим — 40 летальных исходов.

Ранее глава Роспотрбенадзора Анна Попова сообщила, что препарат для лечения коронавируса МИР-19 готовится Минздравом к прохождению регистрации. МИР-19 - это разработанный в России препарат, который предназначен для профилактики или лечения коронавирусной инфекции через ингаляционное или интраназальное введение. Он сокращает репликацию вируса, не позволяя ему перетечь в самые тяжелые формы, но при этом не влияет на человеческий геном и иммунитет. Как отметила Анна Попова, выхода МИР-19 давно ждут не только в России, но и в мире.