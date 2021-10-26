Путин примет участие в саммите G20 в режиме онлайн

Президент России примет участие в обсуждении удаленно Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин примет участие в саммите G20, но только в режиме онлайн, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во вторник, 26 октября.

Напомним, саммит "Большой двадцати" состоится в итальянской столице в период 30–31 октября. Председательствующая в G20 Италия намерена задействовать в переговорах ключевых игроков по Афганистану, среди которых США, Турция, Китай и Россия. Инициативу проведения саммита в связи с необходимости урегулирования ситуации в Афганистане поддержали Германия и Франция.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин не примет очного участия в 26-й конференции ООН по климату, которая пройдет в Глазго.

Дмитрий Песков отметил, что вопросы, которые будут обсуждаться в мероприятии, входят в число важнейших приоритетов политики России, и страна будет на нем представлена. Однако формат участия пока еще не определен.