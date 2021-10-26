Читатели Spiegel раскритиковали главу Минобороны ФРГ за угрозы в адрес России

Угрозы Аннегрет Крамп-Карренбауэр (на фото справа) в адрес России вызвали негативную реакцию даже в Германии Фото: REUTERS

Читатели немецкого журнала Der Spiegel негативно отреагировали на воинственное заявление министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о возможности применения против России ядерного оружия.

Под публикацией много комментариев, которые осуждают угрозы в адрес России. Некоторые даже считают, что после такого чиновница должна уйти в отставку.

Немцы напомнили главе Минобороны ФРГ, что за нанесением ядерного удара последует цепная реакция и так или иначе пострадает весь мир.

"Крамп-Карренбауэр просто заявила, что мы готовы положить конец миру и оставляем за собой право быть в этом первыми", - написал комментатор с никнеймом JuerGenredeTmit.

И уж тем более развязавшая ядерную войну ФРГ без потерь точно не обойдется, уверены читатели издания.

"Если ХДС не останется у власти, Германия может превратиться в ядерную пустыню. Эта женщина сумасшедшая, а ее некомпетентность опасна, - добавил читатель с никнеймом Namenlos. - Ей лучше вернуться в Саар и никогда больше не возвращаться в политику. Надо бы еще подарить ей игрушечный авианосец, чтобы ей было чем заняться".

Некоторые предположили, что Крамп-Карренбауэр просто не понимает, о чем говорит. Возможно, чиновница не знает, что такое атомная бомба, не исключил еще один комментатор.

"Интересно, она вообще знает, что такое атомные бомбы на самом деле и каковы будут последствия их применения?", - задался вопросом комментатор с никнеймом Mapachito.

Как ранее писал сайт kp.ru, Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что НАТО должна быть готовой применить против России оружие, если угроза от Москвы будет нарастать.

Она отметила, что Североатлантическому альянсу необходимо ясно "четко реагировать на действия и угрозы со стороны России". Как заявила министр, "никто не должен рассматривать возможность нападения" на членов НАТО в Прибалтике и Черном море.

По словам Крамп-Карренбауэр, Россия постоянно нарушает воздушное пространство над странами Балтии и проявляет активность в черноморском регионе.