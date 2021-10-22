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Политика22 октября 2021 11:14

Министр обороны Германии допустила применение НАТО оружия против России

Альянсу необходимо четко реагировать на угрозы Москвы, отметила глава военного ведомства
Абдулла ШАКИРОВ
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Министр обороны Германии допустила применение НАТО оружие против России

Министр обороны Германии допустила применение НАТО оружие против России

Фото: REUTERS

НАТО должна быть готовой применить против России оружие, если угроза от Москвы будет нарастать, заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

В эфире радио Deutschlandfun она отметила, что Североатлантическому альянсу необходимо ясно «четко реагировать на действия и угрозы со стороны России». Как заявила министр, «никто не должен рассматривать возможность нападения» на членов НАТО в Прибалтике и Черном море.

По словам Крамп-Карренбауэр, Россия постоянно нарушает воздушное пространство над странами Балтии и проявляет активность в черноморском регионе. Кроме того, глава Минобороны Германии призвала НАТО сосредоточиться на угрозе Китая и проблеме Афганистана.

Как писал сайт kp.ru, министры обороны стран альянса утвердили глобальный план обороны для того, чтобы защитить 1 миллиард жителей входящих в НАТО государств.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин назвал угрозой военное присутствие НАТО на Украине.