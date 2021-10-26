Преподаватель Высшей школы "Останкино" о жалобах студентов: "Мне очень жаль, что люди не умеют читать"

Преподаватель Высшей школы "Останкино" объяснил ситуацию с жалобами студентов Фото: Павел МАРТИНЧИК

Преподаватель Высшей школы «Останкино» Давид Шнейдеров объяснил скандал вокруг отчисления студентов. В беседе с "Газетой.ru" заявил, что студенты невнимательно прочитали сообщения о переносе занятий.

- Безграничное количество тупых людей. На сайте Высшей школы Останкино на странице «Вконтакте», на странице в Instagram написано, что в связи с указом мэра Москвы занятия в школе не будут проводиться с 30 по 7 число. Далее указано, что все пропущенные занятия будут в ближайшее время компенсированы. Мне очень жаль, что люди не умеют читать и читают, что хотят, - заявил он.

Шнейдеров рассказал, что за время его работы в заведении, ни разу не было такого, чтобы из тех часов, которые положены, хоть один час был упущен и назвал сложившуюся ситуацию клеветой.

- На мой взгляд, это крайняя невнимательность и клевета, - добавил преподаватель.

Одна из студенток рассказала изданию, что занятия переносились неоднократно и не возмещались.

- Из-за постоянных переносов у нас график составлен нецелесообразно. Мы хотели по этому поводу обратиться в учебную часть. Мы в месяц платим за 12 занятий, а их проходит 9, - объяснила Алиса Тимченко.

Ранее телеканал "360" сообщал о шести студентах Высшей школы телевидения "Останкино", которые заявили об отчислении из-за того, как поставили лайк комментарию с критикой учебного процесса.

Возмущенные студенты написали официальные письма, требуя обосновать отчисление из школы, и готовятся идти в суд, чтобы урегулировать финансовый вопрос, передает Life.ru