Американские журналисты заявили о провале санкционной политики Вашингтона

В США признали провал санкционной политики Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Журналиста американского издания Washington Post проанализировали санкции Министра финансов Соединенных Штатов Америки Джанет Йеллен и пришли к выводу, что они не так уж эффективны.

Согласно расчетам авторов статьи, лидером по количеству санкций стала администрация Дональда Трампа. В период с 2016 по 2020 год в «черный список» попали 3800 физических и юридических лиц, а также стран. По состоянию на октябрь 2021, США вводил рестрикции 9421 раз.

Также журналисты привели примеры низкой эффективности санкций. В частности, они указали на то, что Вашингтон уже выдает разрешение на сотрудничество с теми организациями, который попали в «черный список».

По мнению авторов, США рискуют потерять «друзей». В качестве примера была приведена ситуация с «Северным потоком — 2», который Россия строила сотрудничестве с Германией.

- В худшем случае Соединенные Штаты заставят страны искать криптовалютные альтернативы американскому доллару и системам финансовых транзакций, в которых доминируют США, — подытожили журналисты.

Ранее профессор факультета права и дипломатии американского университета Тафтса Даниэль Дрезнер опубликовал в издании Foreign Affairs статью, в которой проанализировал механизм и эффективность столь излюбленных американскими правительствами экономических санкций. И пришел к выводу, что санкции уже давно перестали быть грозным и, самое главное, эффективным инструментом международной политики. Военная мощь и дипломатическое влияние США уменьшились, а санкции ухудшают отношения с союзниками, раздражают противников и создают экономические трудности для невинных гражданских лиц, отметил Дрезнер.