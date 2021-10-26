Мишустин сообщил, что на лечение COVID-19 выделено дополнительно 56 миллиардов рублей

На лечение ковида российский кабмин выделил дополнительно 56 миллиардов рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На лечение COVID-19 кабинет министров России выделил дополнительную поддержку. 56 миллиардов рублей поступят в регионы прежде всего для лечения больных ковидом и тех, у кого подозревают коронавирусную инфекцию, сообщает пресс-служба российского правительства.

«Наша главная задача – максимально защитить жизнь и здоровье граждан», - сказал по этому поводу 26 октября премьер-министр Михаил Мишустин.

Более 2 млрд рублей выделено на закупку препарата «Ремдесивир» для лечения ковида. Предполагается закупить не менее 500 тысяч флаконов препарата. Около 300 млн рублей будут потрачены на мероприятия по государственной регистрации лекарств и медизделий, экспертизу новых медикаментов, в том числе в соответствии с требованиями ЕАЭС.

Как ранее писала kp.ru, на реализацию проектов, которые должны повысить качество жизни россиян и сделать экономику страны более гибкой и устойчивой к внешним вызовам, выделено 4,6 триллиона рублей. Проекты предполагается реализовать в социальной сфере, строительстве, экологии, цифровой трансформации и других направлениях.