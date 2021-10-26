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Здоровье26 октября 2021 14:48

Мишустин сообщил, что на лечение COVID-19 выделено дополнительно 56 миллиардов рублей

Выделенные деньги разделят между российскими регионами
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
На лечение ковида российский кабмин выделил дополнительно 56 миллиардов рублей.

На лечение ковида российский кабмин выделил дополнительно 56 миллиардов рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На лечение COVID-19 кабинет министров России выделил дополнительную поддержку. 56 миллиардов рублей поступят в регионы прежде всего для лечения больных ковидом и тех, у кого подозревают коронавирусную инфекцию, сообщает пресс-служба российского правительства.

«Наша главная задача – максимально защитить жизнь и здоровье граждан», - сказал по этому поводу 26 октября премьер-министр Михаил Мишустин.

Более 2 млрд рублей выделено на закупку препарата «Ремдесивир» для лечения ковида. Предполагается закупить не менее 500 тысяч флаконов препарата. Около 300 млн рублей будут потрачены на мероприятия по государственной регистрации лекарств и медизделий, экспертизу новых медикаментов, в том числе в соответствии с требованиями ЕАЭС.

Как ранее писала kp.ru, на реализацию проектов, которые должны повысить качество жизни россиян и сделать экономику страны более гибкой и устойчивой к внешним вызовам, выделено 4,6 триллиона рублей. Проекты предполагается реализовать в социальной сфере, строительстве, экологии, цифровой трансформации и других направлениях.

Мишустин сообщил, что кабмин выделил дополнительную поддержку медицине в объеме 56 миллиардов рублей для лечения ковида