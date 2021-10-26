Взрыв газа произошел в жилом доме под Москвой Фото: Илья Московец/РИА Новости

В многоквартирном жилом доме в городе Видное Московской области произошел взрыв газа. В результате происшествия госпитализация никому не потребовалась, взрыв повредил стену между комнатами.

«Установлено, что в квартире №61 на первом этаже произошел хлопок газо-воздушной смеси без последующего горения. Повреждена стена между комнатами, оконное остекление не пострадало», – сообщается на сайте управления МЧС Московской области.

Как сообщают очевидцы, инцидент произошел в пятиэтажном доме на улице Советской из-за утечки бытового газа. В момент взрыва в квартире находились пять несовершеннолетних в возрасте от полутора до восьми лет. Никто из них не пострадал. Уточняется, что семья, в которой воспитываются дети, находится на учете инспектора по делам несовершеннолетних. Где находись во время происшествия родители, неизвестно.

Как писал сайт kp.ru, во вторник, 26 октября, в многоквартирном жилом доме в Балтийске в пятиэтажке на улице Ушакова произошел взрыв газа. По словам очевидцев, некоторым жильцам пришлось выпрыгивать из окон второго этажа и сбрасывать детей, чтобы не задохнуться от дыма. Снизу их ловили.

Напомним, вечером в понедельник, 25 октября, в жилом доме в Набережных Челнах в квартире на четвертом этаже произошел мощный взрыв. В результате было разрушено несколько квартир на двух этажах.