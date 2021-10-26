Под наблюдением врачей в России находятся более 1,3 млн пациентов с коронавирусом

В России более месяца наблюдается стойкий рост заболеваемости COVID-19 Фото: Иван МАКЕЕВ

В России под наблюдением медиков находятся 1,335 миллиона человек, больных коронавирусной инфекцией. Такую статистику во вторник, 26 октября, озвучил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

По словам Мурашко, рост заболеваемости наблюдается в стране уже более месяца. Также растет и число пациентов, находящихся на курации - под наблюдением медицинского персонала.

"На сегодняшний день мы имеем количество заболевших, которые получают медицинскую помощь, в 1 миллион 335 тысяч человек", - сообщил министр.

Он отметил, что это больше, чем было на пике заболеваемости в прошлом сезоне, пишет РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Москве остается напряженной, число заражений за последнюю неделю заметно выросло. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.