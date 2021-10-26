Попова сообщила, что прирост заболеваемости коронавирусом во всех регионах РФ составляет от 8% до 15%

Анна Попова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что прирост заболеваемости коронавирусной инфекции во всех регионах России составляет от 8% до 15%.

- За последние две недели мы наблюдаем тенденцию роста сегодня во всех федеральных кругах РФ от 8 до 15%, - сказала главный санитарный врач страны на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

В 11 регионах России нет диагностированных бессимптомных случаев заболевания коронавирусом, это свидетельствует о низких темпах вакцинации, добавила она.

Ранее оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России было выявлено 36 446 случаев заражения COVID-19. С начала пандемии медики зафиксировали 8 316 019 случаев. Лидером по показателю стала Москва, где заболели 6074 человека. На втором месте идет Московская область — 2930 случаев. Тройку замыкает Санкт-Петербург с 2735 случаями. За сутки было зафиксировано 1 106 летальных исходов. Еще 26 973 человека выздоровели.