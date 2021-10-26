Министр ВМС США обвинил Россию и Китай в агрессии и запугивании других стран

По мнению Карлоса дель Торо, Россию необходимо сдерживать Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр Военно-морских сил США Карлос дель Торо обвинил Россию и Китай в агрессии. Он заявил, что они пытаются запугать другие страны своими действиями. Под ними он подразумевал то, что несколько дней назад боевые корабли России и Китая впервые провели совместное патрулирование в западной части Тихого океана. Они не нарушили пространства ни одной страны.

Карлос дель Торо заявил, что Россия и Китай сблизились и теперь пытаются запугать другие страны, пишет Nikkei Asia. Их действия, считает американский министр, не соответствуют правилам международного порядка.

"Безусловно, необходимо удержать их от запугивания других стран и от агрессии", - подчеркнул дель Торо.

Как ранее писал сайт kp.ru, Вашингтон заинтересован в Черном море для противостояния России и Ирану. Такое заявление сделал бывший главнокомандующий американскими войсками в Европе генерал Бен Ходжес.