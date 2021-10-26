Рогозин заявил, что будущая российская орбитальная станция может стать международной

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что новая российская орбитальная служебная станция может стать новой Международной космической станцией. По его словам, также может значительно увеличиться число участников, которые будут ей пользоваться.

Как заявил Рогозин во время онлайн-брифинга во вторник, 26 октября, называть новую орбитальную служебную станцию исключительно российской не совсем правильно.

"На самом деле, к ней такой сейчас интерес, что мы задумались над тем, что может быть Российская орбитальная служебная станция может стать прототипом создания новой МКС с еще более широким международным участием", - приводит слова Рогозина МИА "Россия сегодня".

По словам главы Роскосмоса, пока рано говорить, что эти планы исполнятся, однако Россия уже чувствует колоссальный интерес к проекту.

Как ранее писал сайт kp.ru, Дмитрий Рогозин заявил, что готов обсудить с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США участие в проекте новой орбитальной станции.