В Депздраве Москвы прогнозируют пик заболеваемости коронавирусом в столице к концу недели

Москва переживает четвертую волну коронавируса Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пик заболеваемости коронавирусом ожидается в Москве к концу текущей недели. Об этом заявила заместитель главы столичного департамента здравоохранения Елена Хавкина.

Во вторник, 26 октября, в онлайн-формате прошло пленарное заседание Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) "Регионы за здоровье". В ходе него Елена Хавкина отметила, что Москву, как и весь мир, накрыла четвертая волна коронавирусной инфекции.

"К сожалению, мы ожидаем, что к концу, наверное, этой недели у нас будет достаточно высокий пик заболеваемости", - сказала она.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что дала поручение жестко реагировать на случаи задержки результатов тестов на коронавирусную инфекцию. Она также призвала россиян ограничить контакты в дни, объявленные в России нерабочими, и напомнила о необходимости ревакцинироваться раз в шесть месяцев.