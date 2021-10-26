Попова поручила жестко реагировать на задержку результатов тестов на коронавирус

Анна Попова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что дала поручение жестко реагировать на случаи задержки результатов тестов на коронавирусную инфекцию.

- Хотела бы отметить, что есть регионы, где с момента забора материала до выдачи результатов проходит пять-шесть дней, это Тверская, Пензенская, Челябинская области и целый ряд других субъектов, что, безусловно, недопустимо, — сказал главный санитарный врач страны на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Попова добавила, что поручила жестко реагировать на задержку результатов тестов на коронавирус, что сейчас и делается. По ее словам, ранее была проведена встреча с производителями тестов, готовность промышленности высокая.

Ранее Анна Попова призвала россиян ограничить контакты в дни, объявленные в России нерабочими, и напомнила о необходимости ревакцинироваться раз в шесть месяцев. Попова ответила также на вопрос о том, какой уровень антител в крови человека может считаться достаточным для защиты от коронавирусной инфекции. По ее словам, однозначного ответа на этот вопрос пока нет.

До этого Попова сообщила, что власти ставят задачу сделать наказание за нарушение коронавирусных ограничений таким, чтобы россияне понимали, что лучше соблюдать требования, чем платить штрафы.