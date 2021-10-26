Следователи назвали две главные версии убийства семьи бывшего топ-менеджера "Смоленского банка" в Москве

Во вторник, 26 октября, в квартире на Мосфильмовской улице были обнаружены трупы двух взрослых и ребенка Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи рассматривают несколько версий тройного убийства в квартире на Мосфильмовской улице в столице. Как стало известно во вторник, 26 октября, там были обнаружены трупы двух взрослых и ребенка. Все трое - с признаками насильственной смерти.

Как стало известно kp.ru, у следствия сейчас две основные версии тройного убийства - ограбление и месть.

Обе они связаны с тем, что убитый мужчина – бывший топ-менеджер "Смоленского банка" Михаил Яхонтов. В начале 2010-х годов у банка начались проблемы, а в 2013-м ЦБ и вовсе отозвал у него лицензию. У разбитого корыта оказались десятки тысяч вкладчиков в разных регионах России.

А в 2019 году Яхонтов получил 6 лет колонии за крупную растрату и преднамеренное банкротство. По версии следствия, в начале 2010-х Яхонтов, занимавший пост заместителя управляющего московского филиала банка, был причастен к выдаче кредитов подставным фирмам.

Предполагается, что за время работы в банке Яхонтов мог нажить не только капитал, но и врагов. С ним в квартире были убиты его жена и ребенок. Следствие по делу продолжается.

Как ранее писал сайт kp.ru, Следственный комитет России опубликовал видео из квартиры на Мосфильмовской улице в Москве, в которой убили бывшего топ-менеджера "Смоленского банка" Михаила Яхонтова, его жену и ребенка. На кадрах показано, как следователи осматривают жилище убитого и ведут фотосъемку квартиры.