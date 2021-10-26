Следователи рассказали, как убили семью бывшего топ-менеджера «Смоленского банка» в Москве

Михаил Яхонтов Фото: кадр из видео

Бывший топ-менеджер «Смоленского банка» Михаил Яхонтов, тело которого нашли во вторник, 26 октября, в его московской квартире, получил несколько ножевых ранений, рассказал источник kp.ru в правоохранительных органах.

По его словам, банкир скончался после многочисленных ударов ножом. Таким же образом злоумышленники убили и его супругу. Восьмилетний сын Яхонтова скончался от перелома шеи.

Как писал сайт kp.ru, во вторник, в квартире на Мосфильмовской улице нашли тела мужчины, женщины и их 8-летнего ребенка. Как сообщают в прокуратуре Москвы, все трое – с признаками насильственной смерти.

Позже стало известно, что убитый мужчина – бывший топ-менеджер «Смоленского банка» Михаил Яхонтов. В 2019 году он получил 6 лет колонии за крупную растрату и преднамеренное банкротство. По версии следствия, в начале 2010-х Яхонтов, занимавший пост заместителя управляющего московского филиала банка, был причастен к выдаче кредитов подставным фирмам.