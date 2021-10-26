Власти Хакасии вводят комендантский час на время нерабочих дней

В Хакасии вводят комендантский час на период нерабочих дней. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первый из российских регионов, в котором было объявлено о введении комендантского часа на время нерабочих дней – Хакасия. Председатель правительства республики Валентин Коновалов объявил об этом 26 октября в социальных сетях.

Нерабочие дни в Хакасии вводятся с 28 октября по 7 ноября включительно. На этот период жителям республики запрещено покидать дома с 22.00 до 6.00. Выйти из дома можно только в исключительном случае, например, если человеку срочно понадобилась медпомощь. В Абакане, Черногорске и Саяногорске не будет работать общественный транспорт, а таксисты смогут работать только, если они вакцинированы или переболели ковидом не менее полугода назад.

На время нерабочих дней в Хакасии закроются магазины, учреждения общепита и сферы услуг. Работать будут только аптеки и магазины, которые продают продукты и товары первой необходимости или осуществляют доставку товаров. Все, кто старше 60 лет, должны находиться на самоизоляции.

«У каждого свои дела, свои обстоятельства, свои привычки. Сегодня нам нужно на время отодвинуть индивидуальные цели и решить эти главные, жизненно важные задачи.Нам всем придётся нелегко. У кого-то упадут доходы, сорвутся планы. Всё это очень важно и для каждого конкретного человека, и для предпринимателей — для всех нас. Но речь идёт о жизнях», - написал Валентин Коновалов в обращении к жителям Хакасии.

Без изменений в республике будут работать только медучреждения, в частности, продолжится вакцинация от ковида и гриппа.

Тем временем в Москве, по прогнозам Департамента здравоохранения, ожидается пик заболеваемости ковидом к концу текущей недели,