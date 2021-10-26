Рогозин предупредил, что на МКС могут появиться новые трещины из-за истощения ресурса

Дмитрий Рогозин заявил об опасности появления трещин на МКС. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Дмитрий Рогозин предупредил об опасности появления новых трещин на Международной космической станции. Такое заявление он сделал 26 октября, во вторник, в ходе онлайн-брифинга. Гендиректор «Роскосмоса» отметил, что ресурсы модулей МКС истощаются.

«Экипаж будет все время латать дыры, которые будут появляться в прямом и переносном смысле», - сказал Дмитрий Рогозин.

В то же время глава «Роскосмоса» считает, что новая российская орбитальная служебная станция может стать новой Международной космической станцией. Причем, по словам Рогозина, международное участие может стать более широким, чем на «старой» МКС.

На kp.ru сообщалось также, что в 2022 году часть пусков российских ракет состоятся с космодрома Куру, расположенного во Французской Гвиане. Речь идет о четырех ракетах "Союз".