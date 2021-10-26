Президент Германии вручил Меркель увольнительные грамоты Фото: REUTERS

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и членам ее правительства официальные увольнительные грамоты.

Как отметил Штайнмайер, освобождение правительства от обязанностей носит формальный характер, так как новое правительство еще не сформировано, и прежний кабинет министров пока продолжит свою работу. Конституция Германии предполагает завершение полномочий канцлера и его министров в день учредительного заседания нового парламента. Оно прошло во вторник, 26 октября.

Ранее Меркель сообщила о своем намерении покинуть политику после выборов в Бундестаг в 2021 года. Как писал сайт kp.ru, она заявила, что ее преемник на посту председателя Христианско-демократического союза Армин Лашет может стать новым главой правительства.

Напомним, 67-летняя Ангела Меркель является действующим федеральным канцлером Германии с ноября 2005 года. За то время, пока она была во главе правительства, в стране сменилось четыре президента.