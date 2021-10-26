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В мире26 октября 2021 19:43

Президент Германии вручил Меркель увольнительные грамоты

Освобождение кабмина от обязанностей лишь формальный акт, отметил Штайнмайер
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
Президент Германии вручил Меркель увольнительные грамоты

Президент Германии вручил Меркель увольнительные грамоты

Фото: REUTERS

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и членам ее правительства официальные увольнительные грамоты.

Как отметил Штайнмайер, освобождение правительства от обязанностей носит формальный характер, так как новое правительство еще не сформировано, и прежний кабинет министров пока продолжит свою работу. Конституция Германии предполагает завершение полномочий канцлера и его министров в день учредительного заседания нового парламента. Оно прошло во вторник, 26 октября.

Ранее Меркель сообщила о своем намерении покинуть политику после выборов в Бундестаг в 2021 года. Как писал сайт kp.ru, она заявила, что ее преемник на посту председателя Христианско-демократического союза Армин Лашет может стать новым главой правительства.

Напомним, 67-летняя Ангела Меркель является действующим федеральным канцлером Германии с ноября 2005 года. За то время, пока она была во главе правительства, в стране сменилось четыре президента.

Президент Германии вручил Ангеле Меркель уведомление об окончании ее полномочий канцлера