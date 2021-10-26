Председатель "Лизы Алерт" заявил, что из-за поисков пропавшей Светличной отряд не успел спасти человека

Актриса Светлана Светличная Фото: Борис КУДРЯВОВ

Председатель отряда "Лиза Алерт" Григорий Сергеев сообщил, что из-за ажиотажа вокруг пропавшей актрисы Светланы Светличной поисковики не смогли вовремя помочь другому человеку, который в этом нуждался. В итоге мужчина погиб.

Как рассказывает Сергеев в Facebook "Лизы Алерт", поиски Светличной осложнялись тем, что на месте было много следователей, полиции, журналистов и просто любопытных людей. Также поисковиков отвлекали звонками с просьбами прокомментировать ситуацию.

"Любой резонанс — это испытание для отряда, это поиск под пристальным вниманием. Если исчезает обычный человек, всего этого нет и не будет. Но будем мы, и мы очень постараемся успеть. Конечно, если наши ресурсы не будут затрачены на резонанс", - рассказал Сергеев.

Он отметил, что члены отряда "Лиза Алерт" сделали все, что смогли, но из-за помех в поисках не успели спасти обычного, непубличного человека, который заблудился в лесу.

"Мы не успели к простому человеку. В лес в Люберцы. Он погиб. Сегодня все ток-шоу будут рассказывать об исчезновении знаменитого человека", - заявил Сергеев.

Он обратился к главе Генпрокуратуры Александру Бастрыкину с просьбой подумать о том, чтобы взять под личный контроль поиск всех людей старше 60 лет в РФ, чтобы их искали "по-настоящему" не только добровольцы. Также Сергеев попросил СК выяснить все обстоятельства пропажи Светланы Светличной и дать им соответствующую оценку.

Как ранее писал сайт kp.ru, звезду "Бриллиантовой руки" Светлану Светличную искали несколько дней. В выходные стало известно, что актриса исчезла еще 22 октября 2021. К поискам подключился Следственный комитет. Накануне стало известно, что Светличная пряталась в гостинице перед записью ток-шоу.